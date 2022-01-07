Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan, Kazakistan'a 150 asker ve 11 araç gönderdi /07 Ocak 2022 21:54

Kırgızistan, Kazakistan'a 150 asker ve 11 araç gönderdi

Sokak olaylarının yaşandığı Kazakistan'a yapılan anlaşma kapsamında 150 asker ve 8'i zırhlı 19 adet malzeme taşıyan araç gönderdiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında halk protestolarının yaşandığı Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdi. Tacikistan ise ülkeye 200 asker gönderecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkenin Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan kararnameyi imzaladığı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Kant şehrinde bulunan Birleşik Rus Askeri Hava Üssü'nden Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve 11 aracın gönderildiği duyuruldu.

MECLİS ÖNÜNDE TEZKERENİN VETO EDİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Meclis Genel Kurulu, bugün Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi kabul etmişti.

Öte yandan ?Kırgızistan'da siyasetçi ve aktivistlerden oluşan bir grup, Meclis'ten, Kazakistan'a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) bünyesinde asker gönderilmesini veto etmesini istedi. Grup, Meclis binası yakınında toplandı.

Reform Partisi Lideri Klara Soronkulova, Kırgız askerlerin Kazakistan'a gönderilmesine karşı olduklarını belirterek, "Kazakistan'a dışarından herhangi bir müdahale olduğuna dair Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklanmış bir karar bulunmuyor. Demek ki KGAÖ üyesi büyük ülkenin amacı başka. Kazakistan'a giren ülke, yarın da bizim ülkemize girer. Bu siyaset, bu tarafa doğru ilerliyor" dedi. Aktivist Aziza Abdrasulova da Kazakistan'daki halkın dışarından müdahaleye karşı olduğunu dile getirdi.
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