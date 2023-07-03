Kırım yönetim başkanına yönelik suikast girişimini önlendi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Komersant tarafından verilen haberde, Rusya İstihbarat Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre, Aksyonov'a yönelik girişim Ukrayna İstihbarat yetkilileri (SBU)tarafından ikna edilen ve Ukrayna'da eğitim görmüş bir Rus tarafından denendi. FSB'ye göre, Kırım yönetimi başkanının arabası havaya uçurmayı planlandı.







Suikastçı, Aksyonov'un arabasını havaya uçurmayı planladı ama saklandığı yerden bombayı alırken yakalandı. FSB'nin bildirdiğine göre, terör eylemi teşebbüsü ve yasa dışı patlayıcı edinimi ile ilgili kanun kapsamında dava açıldı.