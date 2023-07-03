Samanyolu Haber /Gündem / Kırım yönetim başkanına yönelik suikast girişimini önlendi /03 Temmuz 2023 12:46

Kırım yönetim başkanına yönelik suikast girişimini önlendi

Kırım yönetim başkanı Sergei Aksyonov'a yönelik suikast girişimini Rusya istihbaratı tarafından son anda önlendi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Komersant tarafından verilen haberde, Rusya İstihbarat Servisi’nin (FSB) açıklamasına göre, Aksyonov'a yönelik girişim Ukrayna İstihbarat yetkilileri (SBU)tarafından ikna edilen ve Ukrayna'da eğitim görmüş bir Rus tarafından denendi. FSB'ye göre, Kırım yönetimi başkanının arabası havaya uçurmayı planlandı. 

Suikastçı, Aksyonov'un arabasını havaya uçurmayı planladı ama saklandığı yerden bombayı alırken yakalandı. FSB'nin bildirdiğine göre, terör eylemi teşebbüsü ve yasa dışı patlayıcı edinimi ile ilgili kanun kapsamında dava açıldı.
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