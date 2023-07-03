Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın sözleşmesinde ilginç detay: TÜİK’e güvenmediler ENAG'ı da koydular /03 Temmuz 2023 12:41

Galatasaray'ın sözleşmesinde ilginç detay: TÜİK’e güvenmediler ENAG'ı da koydular

Galatasaray Spor Kulübü, KAP'a yaptığı özel durum açıklamasında sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağını duyurdu.

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Galatasaray Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağını duyurdu. 

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde, Rams Global A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 5 yıl için imzalanan stadyum isim hakkı ve sponsorluk bedeli için takip eden sezonlardaki enflasyon artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağı ifade edildi.


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