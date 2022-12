Kış geldi, maskeler geri döndü

VOA'nıngöre, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, New Yorklulara kapalı ortamlarda maske takmalarını "şiddetle" tavsiye ettiklerini belirterek kentte, RSV, COVID-19 ve grip vakalarının artması, grip nedeniyle hastaneye yatma oranında son on yılı aşkın bir süredir en yüksek sayıya ulaştığını kaydetti. Yetkililer, tatil sezonunda üçlü virüs vakalarını tetiklenebileceğinden endişe duyduklarını, Ocak ve Şubat aylarında hastanelere yatışların artması ihtimaline karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.New York Belediyesi Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kent sakinlerinin bulundukları kapalı mekanlarda ve kalabalık dış ortamlarda, kaliteli maske kullanmaları gerektiğini söyledi. Yetkililer, özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin, bağışıklık sistemi sorunlu olanların, COVID-19, RSV veya gribal virüslerin bulaşması açısından yüksek risk altında olduğunu hatırlatarak bu kişilerin her ortamda maskeyle bulunmasını tavsiye etti. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, New Yorkluları daha önce aşı olsalar bile yeniden COVID-19 ve grip aşısı olmalarını tavsiye etti.New York Belediyesi Sağlık Müdürü Dr. Ashwin Vasan, tatil sezonunun virüslerin bulaşmasını tetikleyeceğine dikkat çekti. New Yorkluların maske kullanarak virüslerin bulaşma riskini azaltabileceğini belirterek “Tatil sezonunda, güven içinde bir araya gelmenin, toplanmanın yolu kendini korumakla başlar" dedi.New York Eyalet Sağlık Müdürlüğü ve Eyalet Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemek için okullardaki öğrencilerin de mutlaka maske kullanması tavsiyesinde bulundu. New York Eyalet Sağlık Müdürü Betty A. Rosa, “Grip, RSV ve COVID-19 dahil olmak üzere bir dizi solunum yolu virüsü, eyaletimizi etkisi altına aldı. Bu virüsler, genellikle yönetilebilir olmakla beraber, özellikle çocuklar için ciddi sonuçlara neden olabilir. Laboratuvar tarafından doğrulanan grip vakalarının sayısı son üç haftada neredeyse üç katına çıktı ve grip nedeniyle hastaneye yatışlar da iki kattan fazla arttı. Ayrıca, virüs ABD'de önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiğinden, COVID-19, özellikle aşılanmamış veya yetersiz aşılanmış New Yorklular için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” dedi.