Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay’ın harcamaları ortaya çıktı: Keyfi etkinliklere milyonlar saçılmış /22 Nisan 2023 20:13

Kızılay’ın harcamaları ortaya çıktı: Keyfi etkinliklere milyonlar saçılmış

Depremde çadır satan Kızılay'ın 2022 yılı harcamaları kurumdaki savurganlığı gözler önüne serdi. 347 bin liraya basın toplantısı düzenleyen Kızılay, Malazgirt Zaferi etkinliğine 385 bin lira harcadı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satmasıyla büyük tepki çeken ve peş peşe patlak veren skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay’ın 2022 yılı giderleri kurumdaki keyfi harcamaları gözler önüne serdi.

Birgün'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın vakfı tarafından düzenlenen Teknofest’e Kızılay'ın bunun için 238 bin lira harcadığı görüldü. Kızılay’ın internet sitesini yenilemek için harcadığı miktar ise 2 milyon liraya ulaştı.

Kızılay’ın düzenlediği organizasyonlar için yaptığı harcamalar şu şekilde:

Yılsonu değerlendirme basın toplantısı: 347 bin lira
Toplumsal algı çalışması: 337 bin lira
15 Temmuz anma etkinlikleri: 473 bin lira
Malazgirt Zaferi etkinlikleri: 385 bin lira
Kuruluş yıldönümü etkinlikleri: 573 bin lira
17 Ağustos Marmara, 12 Kasım Düzce ve 23 Ekim Van depremleri anma etkinlikleri: 708 bin lira
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