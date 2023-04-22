Nizamiye’de renkli Ramazan

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA









Bayram Namazı’nın ardından çok farklı milletlerden Müslümanlar külliyenin bahçesinde ve Türk çarşınındaki restoranlarda bayram kahvaltılarını yaptılar. Güney Afrika’daki Hizmet gönüllüleri ise bir yandan Ramazan Bayramı çoşkusu yaşarken, diğer yandan geçen yıl Eylül ayında vefat eden Nizamiye’nin banisi Ali Kervancı’sız kutladıkları ilk bayramın hüznünü yaşadılar.







Nizamiye’nin bulunduğu Johannesburg şehri, Afrika’nın ekonomik başkentlerinden birisi olduğu için, Kara Kıta’nın bütün bölgelerinden göçmenlere ev sahipliği yapıyor ve Ramazan Bayramı dolayısı ile şehirdeki Afrikalı Müslümanlar sabahın erken saatlerinde rengarenk geleneksel kıyafetlerini giyerek aileleri ile beraber Türk Camisi olarak bilenen Nizamiye’ye akın ediyor.





Bayram Namazı’da Nizamiye Camii’nin içi dolunca büyük bir kalabalık da namazı geniş avluya serilen halılarda ve revakların altında kıldı. Külliye dışında ve içinde ise yüzlerce araç bir süreliğine trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Namazın ardından kalabalık cemaat cami içinde ve avluda birbirlerine sarılarak bayramlaşırken, Edirne’deki Selimiye’nin replikası olan, mimarisi, çinileri, duvarları ve kubbeyi süsleyen hat sanatları ile göz kamaştıran camide bol bol resim çektirdiler.





Johannesburg ve çevre illerdeki Hizmet gönüllüleri ve Türk gurbetçiler ise caminin avlusunda kurulan masalarda bayram kahvaltısı yaptılar. Kahvaltının ardından gurbetçi çocuklara bayram hediyeleri ve harçlık verildi. Yüzlerce insanın katıldığı kahvaltı esnasında Nizamiye’nin hafızları Kuran’ı Kerim ziyafeti verdiler ve misafirlere Ramazan ve Bayram hakkında konuşmalar yapıldı.





Kahvaltı programının ardından toplu şekilde Nizamiye’nin arka bahçesindeki Kabristan’a geçildi ve dualar okundu.





Güney Afrika’ya Hicret eden Hizmet gönüllüsü esnafların, öğretmenlerin, bebeklerin, Hizmet dostu yerli insanların, Cami’nin banisi Ali Kervancı ve eşinin defnedildiği kabristanda hüzünlü anlar yaşandı.







