Samanyolu Haber /Gündem / KKTC yeni Cumhurbaşkanı'nı seçiyor /11 Ekim 2020 11:03

KKTC yeni Cumhurbaşkanı'nı seçiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

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Seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından ise sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

11 aday yarışıyor

Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçim, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi" olarak geçecek. Oyların salt çoğunluğunu alan aday çıkmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.
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