Samanyolu Haber /Gündem / Koca'ya göre Türkiye'de aşı sorunu bitti /22 Mayıs 2021 11:07

Koca'ya göre Türkiye'de aşı sorunu bitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı sorununun bittiğini söyledi. Koca, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" açıklamasında bulundu.

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Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Buna göre Koca, "Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?" sorusuna "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" yanıtını verdi.

Hakan, Koca'nın açıklamalarını aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar.

'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak'

Ve bu yeni gelişmeyle birlikte Bakan Koca, 'Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak' sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca’nın: 'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.' Konuşurken bir hesaplama yaptı Fahrettin Koca. Yaptığı hesaplamaya göre BioNTech aşısı, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yetiyor.

Sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca şu önemli açıklamayı yaptı: 'Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki. Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız."

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