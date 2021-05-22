Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'yı utandıran sistematik fişleme: Göçmenleri dışlamışlar /22 Mayıs 2021 10:55

Almanya'yı utandıran sistematik fişleme: Göçmenleri dışlamışlar

Almanya’nın Bremen kentinde göçmenlerin kiralık ev ararken sistematik olarak dışlandığı, ırkçı muameleye tabi tutuldukları ortaya çıktı.

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Bremen Radyosu tarafından yapılan konuyla ilgili habere göre belediyeye ait toplu konut işletmesi Brebau’da görevli kişilerin, başvuru yapanları kimlik kökenine bakarak fişledikleri, göçmenlerin ev aramada tamamen dışlandıkları belirlendi. Konut idaresi çalışanlarının başvuranların siyahi olup olmadığı, başörtüsü takıp takmadığı, Alman kültürüne olan yaklaşımları ve Almanca bilip bilmedikleri gibi ırkçı yaklaşım içeren notlar tuttukları ve buna göre ev verdikleri ifade edildi.

‘E40’, ‘KT’ DİYE KODLAMIŞLAR

Hürriyet'te yer alan habere göre fişlenen göçmenlere ‘Renkli İnsanlar’ anlamına geldiği belirtilen ‘E40’ ve başörtülü anlamına gelen ‘KT’ şeklinde kodlar verildiği, bu ve benzeri ibarelere göre kiralık evlerin dağıtıldığı dile getirildi. Başvuru yapan kişilere ise söz konusu kodların yer almadığı dilekçelerin gösterildiği, dilekçeyi teslim aldıktan sonra ise kodların yeniden eklenerek aldatıcı işlemler yapıldığı vurgulandı. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını araştıran Bremen Radyosu, test amacıyla farklı köken ve kimliklerde dört kişiyi ev başvurusu yapmaya yöneltti. Sonuç olarak aynı imkân ve gelir grubunda olmaları, aynı bölgede ev aramalarına rağmen sadece Alman kökenli iki vatandaşa ev verildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Brebau yönetiminden yapılan açıklamada ise söz konusu işlemlerin üst yönetim bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşmiş olduğu ve gereken adımların atılarak, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 6 bin konuta sahip olduğu belirtilen Brebau’nun yüzde 100 Bremen belediyesine ait olduğu, denetim kurulunda ise Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte (SPD) ile Yeşiller Senatörü Dietmar Strehl’in bulunduğu kaydedildi.

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