Samanyolu Haber /Dünya / En kötüye hazır olun: "Düzelme 2029'u bulabilir" /22 Mayıs 2021 10:41

En kötüye hazır olun: "Düzelme 2029'u bulabilir"

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'na (Eurocontrol) göre Avrupa'da salgın öncesindeki hava trafiğine dönmek 2029'u bulabilir.

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Brüksel merkezli hava trafiği yönetim kurumu, cuma günü yayınlanan bir raporda, bu yıl ocak ve nisan ayları arasında Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 65 azaldığını duyurdu.

Eurocontrol, aşı uygulamaları ve olası yeni varyantlara karşı aşının etkinliğine bağlı olarak, Avrupa hava yolculuğunun geleceği için üç farklı model öngördü.

En iyi senaryo, halihazırdaki seyahat kısıtlamalarının 2021 yazında kaldırılacağını ve 2024 yılına kadar 2019'un trafik seviyelerine ulaşılacağını öngörüyor.

Fakat bir başka kötümser senaryoya göre, başta Avrupa'da ve dünyada aşı kampanyaları hız kazanmazsa, veya salgın kontrol altına alınamazsa, yolcu güveninin zayıflamasıyla hava trafiğinin tamamen normale dönmesi 2029 yılına kadar devam edebilir.

Gerçekte olacakların bu iki senaryo arasında olduğuna dikkat çeken Eurocontrol Genel Direktörü Eamonn Brennan, "Şu an ki durum, Avrupa havacılığı için çok zorlu olmaya devam ediyor. 2021 yazına giriyoruz ve aşılama cephesinde ilerlemeyi teşvik etmesine rağmen kısıtlamaların çoğu hala yürürlükte" dedi.

Brennan'a göre en muhtemel senaryo, 2025'te pandemi öncesindeki uçuşlara dönülecek. 2021 yılı için normale göre yüzde 50'lik bir düşüş öngörülürken, 2022'nin sonuna doğru trafiğin yüzde 72'sine kadar bir düzelme bekleniyor.
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