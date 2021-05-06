Kolombiya'da ordu ve polis ağır vergileri protesto eden halka karşı katliama girişti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 28 Nisan’da başlayan grev ve protestoların ardından hükümet 'vergi reformu'nu geri çekti ancak ordu ve polis katliama girişti. Dün 17 kişinin öldüğü ülkede ordu, artan vergi ve yoksulluğa karşı sokağa çıkan halka ağır silahlarla ateş açtı. 100'ün üzerinde Kolombiyalının öldüğü belirtiliyor.





Kolombiyalılar, ordu güçlerinin helikopterlerden taradığı sokaklarda yaşanan can pazarını sosyal medyadan yayınladıkları videolarla duyurmaya çalışıyor.





Katliam Twitter'da #SOSColombiaNosEstanMatando etiketiyle dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.