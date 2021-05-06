Ödeme sistemi çöktü, kuru soğanlar elde kaldı





Ülke genelinde 29 Nisan’da başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs’ta sona erecek.





17 günlük tam kapanmanın ilk haftası ise bugün doluyor.





BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, kapanmada bir hafta dolmasına rağmen hükümet, tebliğlerde henüz netleşmiş değil.





Kapanma beceriksizliklerinin faturasını ise yine yurttaş ödemek zorunda kaldı. Yurttaş tepki gösterdikçe yeni tebliğler çıkarıldı, uygulamalar değiştirildi.





Pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle çiftçi hasatını satacak yer bulamadı. Kapanmanın 3’üncü gününde sosyal medyada üreticilerin isyanı yankılandı. Topladıkları ürünlerle hale giden çiftçiler, ürünlerini maliyetinin altında dahi satamadı. Hal böyle olunca tonlarca salatalık, domates ve biber çöpe gitti. Tonlarca ürün çöpe gittikten sonra yayımlanan yeni tebliğ ile semt pazarlarının haftada bir gün açılacağı duyuruldu.





Kapanma tebliğinin yayımlanmasının ardından hükümet skandal bir karara da imza attı. 30 Nisan günü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 30 Nisan ve 31 Mayıs dönemine denk gelen çeklerin ibrazı 1 Haziran’a kadar ertelendi. Ancak düzenleme piyasada adeta kaosa neden oldu. Düzenleme yapılırken bazı alanların eksik bırakılmasıyla yaşanan kargaşada sektörler arasında ciddi bir belirsizlik ortaya çıktı. Bankacılık sektörünün çalışmaya devam ettiği, ödemelerin tahsil edildiği dönemde çok sayıda şirket çekini tahsilatını alamayınca ödemesini de yapamadı. Ardından Ticaret Bakanlığı yeni bir tebliğ yayımlayarak geri adım attı.





Alınan tedbirlerin yarattığı ekonomik kriz tüm sektörlere yayıldı. Lokanta ve kafelerin bir açılıp bir kapanması, sadece paket servis yapmaları patates ve soğan talebini düşürdü. İhracatın 19 Temmuz’a kadar ön izinle bağlanmasıyla üreticiler ihracat pazarını da kaybetti. Hal böyle olunca soğan ve patates üreticinin elinde kaldı. Üreticinin isyanını duymayan iktidar iş işten geçtikten sonra patates ve soğanı toplama kararı aldı. İktidar tarafından patates ve soğan dağıtımı şova dönüştürülürken yeni hasadını satamayan çiftçi mahsulünü toplamadan tarlasını sürdü. Soğanın fiyatı 60 kuruşa düştü.





Sokağa çıkma kıstılamalarında marketler hiç bu kadar tartışma konusu olmamıştı. İçişleri Bakanlığı’nın ilk genelgesinde zincir marketlerin ve süper marketlerin kapanma süresince pazar günleri kapalı olacağı açıklandı.





Genelgede içki satışıyla ilgili herhangi bir ibare olmamasına rağmen fiili olarak kapanma boyunca içki satışlarının yasaklandığı belirtildi ve bazı illerde valiliklerce içki yasağına ilişkin kararlar alındı. Bakanlık tartışmalar sürerken önceki gün market tedbirleri genelgesi ile yeni bir skandal karara daha imza attı. Market genelgesine göre yarından itibaren (zincir ve süper marketler dahil temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Alınan kararların salgına dair nasıl bir tedbir olduğu ise yanıtsız.