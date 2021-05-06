Samanyolu Haber /Gündem / Borçları nedeniyle intihar eden çiftçiden ailesine yürek burkan not /06 Mayıs 2021 10:28

Borçları nedeniyle intihar eden çiftçiden ailesine yürek burkan not

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve bir süredir borçlarını ödeyemediği için bunalımda olan iki çocuk babası çiftçi, av tüfeği ile intihar etti. Milaslı çiftçinin "Borcum çok, traktörümü de satın borçlarımı ödeyin, bu onursuzluğa dayanamam” notu bıraktığı ortaya çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Köyü'nde yaşayan çiftçi ve iki çocuk babası 50 yaşındaki Fahrettin Aktaş bu sabah saatlerinde annesi Ayşe Aktaş ile birlikte yaşadığı evin odasında kendisine ait av tüfeği ile intihar etti. Sabah uyandıktan sonra oğlunu kahvaltıya beklerken silah sesi gelmesinin ardından odaya giren anne Ayşe Aktaş, oğlunu kanlar içerisinde yerde buldu.

“TRAKTÖRÜMÜ SATIN BORÇLARIMI ÖDEYİN” NOTU BIRAKTI

Akrabaları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Aktaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, baş ucunda ise “Traktörün de olmak üzere borcum çok, traktörümü de satın borçlarımı ödeyin, bu onursuzluğa dayanamam” diyerek not yazıp intihar ettiği ortaya çıktı.


“ÜRETTİĞİ İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIRDI”

Kalbine ateşe ederek hayatına son veren Aktaş'ın yakınları şok geçirirken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Aktaş'ın çiftçilik nedeniyle borcunun olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu belirtildi. Yaşyer Köyü Muhtarı Celil Kıran SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Fahrettin bir süre önce eşinden boşandı, borcu da çok fazla yoktu, ama ödeyemem korkusuna kapılıp bunalıma girdi sanıyorum, ani ölümü hepimizi şok etti. Çok dürüsttü, çalışkandı ürettiği ile geçinmeye çalışırdı” diye konuştu.
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