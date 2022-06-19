Kolombiyalılar cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

SOL İTTİFAKIN ADAYI PETRO, EMLAK ZENGİNİ POPÜLİST SAĞCI HERNANDEZ İLE YARIŞIYOR





Kolombiya'da halk, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gitti. Seçimlerin 2. turunda 39 milyondan fazla seçmen, 102 bin 152 sandık merkezinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı.Sandıkların yerel saatle 16.00'da (Türkiye saati ile 00.00) kapanmasının ardından sayım işleminin yapılması ve resmi olmayan sonuçların basınla paylaşılması bekleniyor.Yurt dışında oy kullanma hakkı olan 972 bin 764 Kolombiyalı için 67 ülkede kurulan 250 sandıkta da oy verme işlemi devam ediyor.Seçim yarışı, ilk turda yüzde 40,32 ile birinci olan sol ittifak “Paco Historico/Tarihi Pakt”ın adayı Gustavo Petro ile yüzde 28,17 ile ikinci olan emlak zengini, popülist sağcı Rodolfo Hernandez arasında geçiyor.Seçimi ilk turda kaybeden ve Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin siyasi çizgisinin devamı hükümetler için kullanılan ifadeyle “Uribizm” ise Hernandez’i destekleyeceğini açıklamıştı.