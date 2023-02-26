Kolonlarına taşlarla ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı raporu verildi!

Apartman sakinleri, depremin ardından yaptıkları kontrolde taşıyıcı kolonlara ekleme yapıldığını ve taş ile doldurulduğunu fark etti. Apartman sakinleri, hasar tespit çalışmalarında bina için verilen "az hasarlı" raporuna itiraz ederek, binayı yapanlar ve sorumlular hakkında idari işlem yapılmasını istiyor.

















AZ HASARLI RAPORU VERİLMİŞ





Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentte çok sayıda bina yıkılırken, birçok yapıda da ağır hasar meydana geldi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi 10022 Sokak üzerinde bulunan Gündoğdu Apartmanı da hasar gördü.Apartmanın 2 yıllık olduğunu ve sokakta sadece kendi apartmanlarının hasar gördüğünü söyleyen bina sakini Ebubekir Gök, “Burası 2 senelik bir bina. Depremde ev üzerimize uçacak gibi hissettik. Yıkılacak zannettik ve kendimizi dışarı attık. Buraya hasar tespiti için geldiler ve binamıza az hasarlı raporu verdiler. Bizim burada şikayetimiz, kolonlarımızın üzerine hep taş doldurmuşlar. Yani birinci katın kolonlarının üzerine ek yapılmış ve taş doldurulmuş. Zaten yakından bakınca da görünüyor" dedi.Binada can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Gök, "Biz buna gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu binaya da az hasarlı raporu vermişler. Nasıl oluyor da az hasarlı veriliyor? Kolonlar hep çatlak, üzerinde de taş dolu. Bu binada artık can güvenliğimizin olacağını zannetmiyorum. Biz bu binayı yapan ve yapımına izin veren herkese gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu mahallede bundan başka hasarlı bir bina yok. Sağa sola bakıldığı zaman da görülüyor. Tabii burada müteahhitlerin payı var ve binamızın yöneticisi kaç kere aramasına rağmen telefonlarımıza da bakmıyor" diye konuştu.