‘Komşum açlıktan zayıflamış’ diyen Suna Yıldızoğlu Twitter’da linç edildi







'ANCAK BİR ÖĞÜN YİYEBİLİYORUM’









67 yaşındaki oyuncu “Ne zamandır görmediğim bir komşumla sokakta karşılaştım. Çok kilo vermiş, "Çok güzel olmuşsun, nasıl yaptın?" Ağlamaya başladı..."Suna, ancak bir öğün yiyebiliyorum...işim yok, her şey çok pahalı…” yazan Yıldızoğlu tweet’inin ardından çok sayıda hakarete maruz kaldı.

Tweet’in ardından oyuncuya hakaret içeren cevaplar yağarken İngiliz kökenli olması nedeniyle aldığı “Bir İngiliz gelecek benim ülkemde aç insanlar var algısı yapacak, kendisi de üstelik dünyada birinci sömürge ülkesi vatandaşı” gibi cevaplar karşısında isyan etti ve “Komşumu ben aç bırakmışım sömüreyim diye” dedi.