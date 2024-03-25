Samanyolu Haber /Dünya / Komünistler NATO trenini ablukaya aldı /25 Mart 2024 07:15

Komünistler NATO trenini ablukaya aldı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Komünist Gençliği (KNE) üyeleri, Dedeağaç’ta ABD-NATO askeri teçhizatı ve tanklarını Bulgaristan’a taşıyan bir treni abluka altına aldı.

SHABER3.COM

Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç’ın büyük bir NATO üssüne dönüştürülmesine karşı çıkan KKE ve KNE üyeleri, pankart ve bayraklarla trenin önünde durarak demiryolunu bloke ederek treni durmaya zorladı. Protestocular zırhlı araçların üzerlerine sprey boyayla “Katiller evinize dönün” yazdı.

Trenlerin geri dönmesi üzerine “Halk boyun eğmeyince trenler bile geri dönüyor” sloganları atıldı.

Protestonun ardından araçların geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. 2022’nin Nisan ayında da KKE ve KNE üyeleri, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve savaş araçları taşıyan bir tren konvoyuna da benzer bir abluka uygulanmıştı.

Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa’ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor.

ABD’nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156’ncı motorlu topçu taburuna ait “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak tahsis etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komünistler NATO trenini ablukaya aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:27:32