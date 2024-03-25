Komünistler NATO trenini ablukaya aldı

Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç’ın büyük bir NATO üssüne dönüştürülmesine karşı çıkan KKE ve KNE üyeleri, pankart ve bayraklarla trenin önünde durarak demiryolunu bloke ederek treni durmaya zorladı. Protestocular zırhlı araçların üzerlerine sprey boyayla “Katiller evinize dönün” yazdı.



Trenlerin geri dönmesi üzerine “Halk boyun eğmeyince trenler bile geri dönüyor” sloganları atıldı.



Protestonun ardından araçların geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. 2022’nin Nisan ayında da KKE ve KNE üyeleri, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve savaş araçları taşıyan bir tren konvoyuna da benzer bir abluka uygulanmıştı.



Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa’daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa’ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor.



ABD’nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156’ncı motorlu topçu taburuna ait “Yanuli” kışlasını ABD’ye üs olarak tahsis etmişti.