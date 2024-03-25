Erbakan'dan Erdoğan'a tepki: Size biz kaybettirmiyoruz...

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda miting düzenledi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mitingde açıklamalarda bulundu.



31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj veren Erbakan, "Önümüzdeki 1 haftada canla başla, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah 31 Mart'ta hem İstanbul'da, hem Zeytinburnu'nda, hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız, yeni bir dönemini başlatacağız, Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız" ifadelerini kullandı.



Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya AKP'nin İstanbul mitinginde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılmasına tepki gösteren Erbakan, "Birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Ya siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız, biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" diye konuştu.



İKTİDARA EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ



İktidara ekonomi konusunda tepki gösteren Erbakan, "Asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 20 bin lira olmuş. milyonlarca asgari ücretli ve milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş" ifadelerini kullandı.



İSRAİL TEPKİSİ



İsrail'le ticaret konusunda da iktidara yüklenen Erbakan, "Bugün Gazze'ye gemiler dolusu gübre gönderiyoruz, çelik gönderiyoruz, çimento gönderiyoruz, yedek parça gönderiyoruz, dikenli tel ve tel örgütü gönderiyoruz, milyarlarca dolarlık ticareti, ihracatı yapmaya devam ediyoruz. Bu siyonist katillere bu ticareti yapmak bize yakışıyor mu?" dedi.



İKTİDAR CEPHESİNE YANIT



İktidar cephesinden gelen "Kaybettiriyorsunuz" sözlerine yanıt veren Erbakan, "Size biz kaybettirmiyoruz, size İsrail'le ticaret kaybettiriyor. Size rantçı belediyecilik anlayışınız kaybettiriyor. Size 22 senedir uyguladığınız borç-faiz-zam-vergi ekonomisi kaybettiriyor. Size emekliyi, emekçiyi, dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durum kaybettiriyor" diye konuştu.



YENİDEN REFAH SEÇMENİNE ÇAĞRI



Yeniden Refah seçmenine seslenen Erbakan, "31 Mart'ta vereceğimiz oylar, önce 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliğin başlamasına vesile olacak. İkinci önemi, 31 Mart'ta Yeniden Refah oy patlaması yaptığı zaman 2028'de iktidara yürüyeceğiz. Zeytinburnu'nda da, İstanbul'un ilçelerinde de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de, belediye meclis üyeliğinde de mührümüzü Yeniden Refah'a vuracağız" diye konuştu.