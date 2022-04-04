Samanyolu Haber /Dünya / Konaşenkov: Ukrayna'da yakıt depolarını vurduk /04 Nisan 2022 00:33

Konaşenkov: Ukrayna'da yakıt depolarını vurduk

Rusya yönetiminin aldığı Ukrayna'ya askeri saldırı kararı sonrası çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus güçlerinin Ukrayna'da yakıt depolarını vurduğunu açıkladı.

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Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mıkolayiv ve Donetsk yönlerindeki Ukrayna askeri birliklerine yakıt sek edilen akaryakıt depolarının Rus güçleri tarafından vurulduğu duyurdu.

"AKARYAKIT DEPOLARI VURULDU"

Rus ordusunun Ukrayna askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Mıkolayiv bölgesinde Konstantinovka, Rivne bölgesinde Slavute ve Ternopol’de akaryakıt depoları vuruldu. Bu depolardan Mıkolayiv ve Donetsk yönlerine Ukrayna askeri birliklerine yakıt sevk ediliyordu" dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 386 insansız hava aracı, 224 hava savunma füze sistemi, 1918 tank ve zırhlı araç, 209 çok namlulu roketatar, 814 obüs ve havan topu, 1789 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.
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