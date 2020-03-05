KONDA araştırması... Türk Halkı'nın bakın yüzde kaçı 'Almanlar bizi kıskanıyor' diyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu Sayıların Dili'nde, araştırma verilerinin ışığında son gelişmeleri yorumladı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'de toplumunun birçok konuda artık yabancılaştığını ve problemlerin çözümüne dahil olmaktan uzak kaldığını söyledi. Ağırdır, "Suriyelilerin seçmen yapılacağını söyleyip ülkeye alınmasını istemeyenler bugün batıya gönderilmelerine karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda o gün farklı düşünenler de şimdi 'yeterince besledik artık gitsinler' diyor. Bütün bunların nedeni kutuplaşma. İnsanların kimliklere hapsolması hakikatle ilişkilerini kopartıyor" dedi. Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacıların içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Ağırdır, Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin Afganistan veya Suriye'deki yaşam koşullarına razı olmayacağını söylerken, "Şimdiye kadar oranın doğal kaynaklarını alan, seçilmiş mühendislerini alan ülkeler şimdi aynı toplumun insanlarının Meriç nehri kıyısında kırılmalarını izliyor. Bir insanlık problemi var karşımızda. Hep beraber bunu konuşmamız lazım. İnsanlığın ve batının adalet kavramını yeni baştan düşünmesi gerekiyor" dedi.







'Dünyada bir ilkesizlik sorunu yaşanıyor'





Küresel göçün devam edeceğini söyleyen Ağırdır, "Hiçbir zaman Gine'nin veya Fas'ın Fransa seviyesinde ekonomik refaha ulaşması artık mümkün değil. O zaman Gine'de elindeki telefondan Paris'teki hayatı gören bir genç oraya gitmek isteyecek. Bunu insanlık durduramaz" diyerek, bu problemleri ilkesel olarak ele alan siyasetçilerin de bulunmadığını dile getirdi.







'İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk'





İnsanların kutuplaşmaya sıkıştığını ve bunun sonucunda makul düşünmekten uzaklaştığını kaydeden Ağırdır, şöyle devam etti:





"İnsanlar kendi kimliklerine olan sıkışmaları ile öylesine bir zihni esaret içindeler ki makul düşünemiyorlar. Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor. Üçüncü havalimanını Almanlar'ın kıskandığını söyleyenler yüzde 48. Dünyayı beş ailenin yönettiğini söyleyenlerin oranı 48. İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk."



