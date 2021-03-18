"Konuşmazsan MİT'e teslim ederiz"

Ankara’da Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen ancak hakkında hiçbir adli işlem yapılmayan üst düzey bürokrat S.A.’nın kısa süre önce polis tarafından gözaltına alındığı ve MİT’e teslim edilmekle tehdit edilerek ‘itirafçı’ olmaya zorlandığı ileri sürüldü.







Kronosun'u haberine göre Mart ayı başında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde arama yapılan ve gözaltına alınan KHK’lı üst düzey bürokrat S.A. iki kez uzatılan gözaltı süresi boyunca sivil giyimli terör ve istihbarat ekiplerince sorgulandı. Hakkında ‘itirafçı’ ifadeleri olduğu öne sürülerek bilgi vermesi istenen ve tehdit edilen S.A. hiçbir grupla iltisak ve irtibatı olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.





Sorgu ekipleri, konuşmaya zorladıkları S.A. ile ilgili ‘itirafçı’ beyanlarını da kendisine ya da avukatına göstermedi. Gözaltı işleminin ilerleyen günlerinde kimliğini açıklamayan iki personel tarafından küçük bir odada sorguya alınan S.A. diz çöktürülerek parmaklarının ucunda bekletildi. Sivil giyimli kişiler tarafından darp edilen S.A.’dan bildiği her şeyi aktarması istendi.





KHK’lı üst düzey bürokrat S.A.’nın suçlamaları reddetmesi üzerine bir görevli, “Seni ben konuşturmayı bilirim” diyerek yeniden dizinin üstüne çöktürdü ve “Sana kısa bir süre veriyorum. Şayet konuşmazsan seni önce burada… sonra da MİT’e teslim ederiz. Gelirler seni siyah transportlarla alırlar. Kimsenin senden haberi bile olmaz. Sosyal medyadan aranan kayıplardan biri de sen olursun” diyerek tehdit etti.





Gözaltı süresinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen S.A. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. İddialara göre ifadeleriyle S.A.’nın gözaltına alınmasına neden olan ‘itirafçı’ ise emniyette kendisine sözlü ve fiili baskı yapıldığını belirterek aleyhte beyanlarını geri çekti.