Samanyolu Haber /Gündem / Konya'daki katliamla ilgili 10 kişi tutuklandı /03 Ağustos 2021 23:49

Konya'daki katliamla ilgili 10 kişi tutuklandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'unun tutuklandığı belirtildi.

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Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
 
Ne olmuştu? 

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" açıklamasını yaptı.
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