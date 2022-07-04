Kopenhag'da alışveriş merkezine silahlı saldırı

Emniyet Müdürü Soeren Thomassen, saldırının nedeninin henüz net olmadığını, ancak "terör saldırısı" olma ihtimalini dışlayamayacağını vurguladı.





Thomassen ayrıca, olayda ölenler olduğunu, ancak tam sayıları vermek için çok erken olduğunu da ekledi.





Görgü tanıkları kentin güneyindeki Field's alışveriş merkezinde ateş seslerinin duyulması üzerine panik yaşandığını bildirdi.





Emilie Jeppesen, Jyllands-Posten gazetesine yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını bilmiyorduk. Birden her tarafa kaos hakim oldu" dedi.