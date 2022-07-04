Samanyolu Haber /Gündem / Kopenhag'da alışveriş merkezine silahlı saldırı /04 Temmuz 2022 11:44

Kopenhag'da alışveriş merkezine silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Danimarka'da polis, başkent Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından 22 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Emniyet Müdürü Soeren Thomassen, saldırının nedeninin henüz net olmadığını, ancak "terör saldırısı" olma ihtimalini dışlayamayacağını vurguladı.

Thomassen ayrıca, olayda ölenler olduğunu, ancak tam sayıları vermek için çok erken olduğunu da ekledi.

Görgü tanıkları kentin güneyindeki Field's alışveriş merkezinde ateş seslerinin duyulması üzerine panik yaşandığını bildirdi.

Emilie Jeppesen, Jyllands-Posten gazetesine yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını bilmiyorduk. Birden her tarafa kaos hakim oldu" dedi.
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