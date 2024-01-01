Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı

1 Ocak itibarıyla uygulanacak yeni fiyat tarifleri şöyle:













Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılla birlikte köprü geçiş ücretleri başta olmak üzere otoyol ücretlerine zam geldiğini duyurdu.KGM’nin işlettiği otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında artırıldı.Yap işlet devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerindeki artışsa ortalama yüzde 50.Buna göre KGM’nin işlettiği otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9, en yüksek geçiş ücreti 84, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücretiyse 15 lira oldu.YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleriyse Osmangazi Köprüsü’nde 290 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 295 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 35 TL olarak belirlendi