Samanyolu Haber /Dünya / 'İsrail 7 Ekim’den bu yana 9 bin 100 çocuğu öldürdü' /01 Ocak 2024 10:05

'İsrail 7 Ekim’den bu yana 9 bin 100 çocuğu öldürdü'

Gazzeli yetkililere göre İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana Gazze’de günde en az 181 kadın ve çocuğu öldürdü.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısının 21 bin 822’ye, yaralı sayısının da 56 bin 451’e yükseldiğini açıklamıştı.

Gazze’deki hükümetin basın ofisinin paylaştığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 9 bin 100’ünün çocuk ve 6 bin 500’ünün de kadın olduğu kaydedildi.

7 bin kişinin de enkaz altında veya kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 106 gazeteci de saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin 312 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun 99 sağlık çalışanı ile 10 gazeteciyi alıkoyduğu ve 2,3 milyon nüfuslu kentte 1,8 milyon kişiyi yerinden ettiği kaydedildi.
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