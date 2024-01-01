İşte bunlar da 2023’ün en tuhaf haberleri





4 ÇOCUK 40 GÜN SONRA BULUNDU

ABD'nin Texas eyaletinin Marion bölgesinde bir balıkçı, polisi arayarak gölde batmış duran bir araba olduğunu ihbar etti. Bu ihbar üzerine yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine varan polis, tahliye sırasında arabada bir kadın olduğunu fark etti.Arabadan sağ çıkarılan kadın hastaneye kaldırılırken Marion polisi, kadına ilişkin saatler önce kayıp ihbarı yapıldığını söyledi.Karayipler'deki Saint Martin Adası açıklarında, küçük bir yelkenliyi tamir ederken hava şartlarından dolayı sürüklenerek kaybolan 47 yaşındaki Elvis Francois, Kolombiya donanmasının dikkati sayesinde kurtarıldı.Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Francois, 3 hafta boyunca bir şişe domates sosu, sarımsak tozu ve bir kutu et suyu ile beslendiğini söyledi. Francois, "Hayatta kalabilmek için yediklerimi deniz suyuyla karıştırdım. Yelkenlinin batmaması için sürekli su tahliyesi yaptım, her yerden su alıyordu" dedi.ABD'nin Boston kentinde henüz anne karnındaki bir bebekte "Galen ven malformasyonu" adı verilen, nadir ortaya çıkan hastalığın tespit edilmesinin ardından bebeğe beyin ameliyatı yapıldı. Doktorlar, annenin karnından uzun bir iğneyi bebeğin beyninin etkilendiği kısma yönlendirmek için ultrason kullandı. Doktorlar, daha sonra damarlara geri akışı engellemek amacıyla damarın içine bir madde enjekte ederek ameliyatı başarılı bir şekilde yaptı.Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle düşen küçük uçaktaki 4 çocuk kazadan kurtuldu. Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarında "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. 40 gün boyunca ormanda sağ kalanların arasında 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.ABD'nin Indiana eyaletinin Indianapolis kentinde 47 yaşındaki bir kişi, dedesinin eşyalarının arasında bulunan el bombasının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polis, olayın eşyaların arasında bulunan el bombasının piminin çekilmesiyle meydana geldiğini ve hayatını kaybeden kişinin 14 yaşındaki oğlu ile 18 yaşındaki kızının da şarapnellerden yaralandığını belirtti.Avustralya'da 64 yaşındaki kadın, Ocak 2021'de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti. Kadının şikayetleri arasına 2022'de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra'da bir hastaneye sevk edildi. Burada kadının ameliyat olmasına karar verildi.Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Delta Hava Yollarının Atlanta-Barselona seferinin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu. Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanı'na döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi. İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bağlı Şincuku bölgesinde kasımda trafik ışıklarında bekleyen ve "yoldaki güvercinlere öfkelenen" taksi şoförü Ozawa Atsuşi, ışık yeşile dönünce, aracını güvercinlerin olduğu yere sürdü. Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla güvercinlerin içine dalan Ozawa, aracıyla bir güvercini öldürerek olay yerinden uzaklaştı.Güvercine yapılan otopside, ölüm nedeninin "travmatik şok" olduğu kayda geçti. 50 yaşındaki şoför Ozawa, "av hayvanı olmayan bir güvercini" kasten öldürmek ve vahşi yaşamı koruma kanununu ihlal etmek suçlamasıyla aralık başında tutuklandı.Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Afrika'da "doğum yapan en yaşlı kadın" olduğu tahmin edilen Namukwaya'nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bildirilen açıklamada, kadının ilk kez anne olduğu belirtildi.Amerikalı bir kadın, "milyonda bir" görülen bir hamilelik ve toplam 20 saat süren doğum sancısının ardından iki gün içinde iki kez doğum yaptı. 32 yaşındaki Kelsey Hatcher, 17 yaşındayken çift rahimli olduğu tespit edilmişti.