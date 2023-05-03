Samanyolu Haber /Gündem / 'Korkudan makam aracı alamıyoruz' demişti... TOGG'una kavuştu /03 Mayıs 2023 22:35

'Korkudan makam aracı alamıyoruz' demişti... TOGG'una kavuştu

"Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da TOGG kervanına katıldı. Hafta başında Diyanet'e makam aracı olarak kırmızı TOGG geldiği ancak Erbaş'ın Ankara dışında olduğu sırada gelen ve personelin ilgi gösterdiği aracın, "Yazılım problemi nedeniyle geri gönderdik" denilerek garaja kaldırıldığı öğrenildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aralık 2021'de, eski başkan Mehmet Görmez'in kullandığı 11 yaşındaki makam aracına bindiğini söyleyerek, “Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık; koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demişti.

MAKAM ARACINA KAVUŞTU
Seçime sayılı gün kala Erbaş, yeni makam aracına kavuştu. İlk olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a verilen yerli araç TOGG'dan bir adet de Diyanet'e makam aracı olarak gönderildiği öğrenildi.

GARAJA KALDIRILDI
Kırmızı renkli TOGG'un, hafta başında kuruma ulaştığı belirtildi. Ancak Erbaş'ın il ziyaretleri kapsamında Ankara dışında olduğu sırada gelen aracın garaja kaldırıldığı kaydedildi.

Personelin ilgi gösterdiği araçla ilgili söz konusu ilginin uzaklaştırılması için "Yazılım problemi olduğu için geri gönderdik, yeniden gelecek" denildiği, aracın Erbaş'ın dönüşüyle çıkarılacağı aktarıldı.
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