Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası /03 Mayıs 2023 22:42

Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

‘İmam hatiplilere hakaret ettiği’ iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 10 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere yönelik “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen’in avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Gülşen’e 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan Gülşen, 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinin sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterildi.

Gülşen, 25 Ağustos’ta halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Suçlamayı reddeden Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gülşen’in konutu terk etmeme şartı da 12 Eylül’de kaldırıldı. 21 Ekim Cuma günü hâkim karşısına çıkan Gülşen’in karakola imza atma şartı da kaldırıldı.

Son olarak şarkıcının ‘yurtdışına çıkış yasağı’ da 250 bin TL’lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı.
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