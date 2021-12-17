Korkulan oluyor: O ülkede vaka sayısı peş peşe rekor kırdı

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR
İngiltere hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki rekor artışın sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ederek, Omicron'un çok bulaşıcı olduğunu ve diğer mutasyonlara göre hastalığı hafif geçirtmesine rağmen hastaneye başvurularda artışın olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Whitty, ancak aşıların yoğun bakıma kabul sayısını azaltabileceğini ve hastanede geçirilen süreyi kısaltabileceğini açıkladı.
İngiltere'de önceki gün 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına kayıtlara geçmişti.
ELIZABETH, OMİCRON VARYANTI NEDENİYLE NOEL YEMEĞİNİ İPTAL ETTİ
İngiltere'de artan Covid-19 vaka sayısı ve Omicron varyantıyla ilgili endişeler, Kraliyet ailesinin Noel planlarını da bozdu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle her yıl düzenlediği geleneksel Noel öncesi öğle yemeğini iptal etti.
Üst düzey bir saray yetkilisi, “Kraliçe üzgün ama bunun doğru bir adım olduğuna inanıyor” dedi.
Buckingham Sarayı ise kararla ilgili açıklama yapmadı.