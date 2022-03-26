Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk ABD’de eğlence parkından ölüme uçtu /26 Mart 2022 17:46

Korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk ABD’de eğlence parkından ölüme uçtu

ABD'nin Orlando kentindeki bir lunaparkta facia yaşandı... Önceki gece yaşanan olayda 14 yaşındaki bir genç, "serbest düşüş" yaratan araçtan fırladı. Görüntülerde çocuğun metrelerce yüksekten düştüğü görülüyor.

Korkunç olay

ABD’de 14 yaşındaki Tyre Sampson, gittiği lunaparkta serbest düşüş yaratan aletten düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetti 

Arkadaşlarıyla araca binen ve metrelerce yükseğe çıkan Sampson’ın daha sonra araçtan düştüğü görülüyor.

Fox 35’e konuşan görgü tanığı Montrey Williams, “Biz yukarıdan düşen bir şey gördük ve bunun bir oyun olduğunu sandık. Fakat baktığımızda yerde bir insanın yattığını gördük. Herkes panik içinde çığlıklar atıyordu” dedi.

Olay sırasında oğlunun yanında olan Yarnell Sampson, “Araç hareketlenmeye başladığında oğlum rahatsız olduğunu söyledi. ‘Bu parça hareket ediyor, neler oluyor’ diye seslendi” ifadesini kullandı.


Sampson’ın ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafları da yayınlandı. Fotoğraflarda güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ve emniyet kemerinin tam takılmadığı görülüyor. Yaklaşık 100 metreden düşen Sampson’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Korkunç olay

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