Samanyolu Haber /Gündem / Korona döneminde ülkeler vatandaşlarına ne kadar yardım verdi? /05 Şubat 2021 17:50

Korona döneminde ülkeler vatandaşlarına ne kadar yardım verdi?

DİSK-AR, koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerin vatandaşlarına destek performanslarını araştırdı.

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DİSK Araştırma Merkezi'nin hazırladığı "Dünyada ve Türkiye'de Covid-19'un Sosyal ve Ekonomik Etkileri ile Mücadeleye Ayrılan Kaynaklar" başlıklı rapora göre Türkiye, salgınla mücadeleye yaptığı harcamada listenin sonlarında yer bulabildi.

Rapora göre Covid-19 döneminde (2020) dünyada toplam 7,9 trilyon dolar nakit destek harcaması yapıldı, nakit desteklerin ülke gruplarına göre dağılımında büyük eşitsizlikler söz konusu oldu. 

Zengin ülkelerin vatandaşlarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 12,7’si düzeyinde nakit harcama ve gelir desteğinde bulunurken, orta gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 3,6'a gerilediği, yoksul ülkelerde ise yüzde 1,6’a düştüğü belirtildi. Aynı oran Türkiye’de ise yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

En yüksek gelir ve harcama desteği yapan ülke grubunun 6 trilyon dolar ile yüksek gelirli 10 G20 ülkesi olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin G20 ülkeleri içinde gelir ve harcama desteği en düşük olan ülke olduğu kaydedildi.

Buna göre Türkiye’nin toplam gelir ve harcama desteği sağlık harcamaları dahil sadece 7,6 milyar dolar oldu. Dünya genelinde yapılan 7,9 trilyon dolarlık küresel gelir desteği ve nakit harcamanın içinde Türkiye'dekinin karşılığı yalnızca binde 1 oranında kaldı.

Covid-19 döneminde (2020) nakit harcama ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payının en fazla olduğu ülke yüzde 19,1 ile Yeni Zelanda olurken onu sırasıyla  yüzde 16,7 ile ABD, yüzde 16,2 ile İngiltere ve yüzde 16,1 ile Avustralya izledi.

Covid-19 döneminde hükümetlerce yapılan nakit harcama ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payının en az olduğu üç ülke ise Meksika, Türkiye ve Arnavutluk oldu. Meksika’da nakit harcamaların ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payı yüzde 0,7 olurken Türkiye ve Arnavutluk’un Covid-19 döneminde nakit harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,1 düzeyinde olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye, salgın döneminde nakit harcama ve gelir desteğinin GSYH içindeki payının en az olduğu iki ülkeden biri oldu.


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