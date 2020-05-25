Korona şüpheniz varsa bu çok bilindik ilaçları kesinlikle kullanmayın!

Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Jolobak, Kovid-19’a yakalanan bazı hastaların sıradan üşütmede alınan ilaçları kullandıklarını, ancak bunu kesinlikle yapmamaları gerektiğini vurguladı.







Kovid-19’da kullanılmaması gereken ilaçlar grubuna ibuprofen, aspirin, voltaren, diklofenak ve naproksen gibi steroid yapıda olmayan ilaçların dahil olduğuna dikkat çeken Jolobak, Fransa ve İtalya’da edinilen deneyimin bu tür ilaçların vücudu virüse karşı daha da duyarlı hale getirdiğinin altını çizdi.





‘Steroid yapıda olmayan ilaçlar virüs için yararlı ortam oluşturuyor’





Sıralanan ilaçların koronavirüs için yararlı ortam oluşturduklarını ve bu nedenle enfeksiyonun akciğere daha kolay ulaşıp iltihaplanma, zatürre ve alveol bozulmalarına yol açtığına dikkat çeken Jolobak, “Bu nedenle aspirin ve benzeri hiçbir ilaç kullanmayınız” diye konuştu.





‘Parasetamol da öngörülmeyen sonuçlara yol açabilir’





Rus virolog, Batıda bazı doktorların Kovid-19’da parasetamol kullanılabileceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmasını da tavsiye etmediğini, zira bu ilacın koronavirüse etkisinin sonuna kadar araştırılmadığını ve ‘öngörülmeyen sonuçlara yol açabileceğini’ ifade etti.





Ağrı kesici etkisi olan her türlü ilacın solunum zorluklarına ve çeşitli patolojilere yol açabileceğini vurgulayan Jolobak, ateşin yükselmesi durumunda herhangi bir ilaç alınmadan acilen doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.