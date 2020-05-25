Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan ilk: Erdoğan ve Bahçeli ile bayramlaşma yok /25 Mayıs 2020 10:29

Kılıçdaroğlu'ndan ilk: Erdoğan ve Bahçeli ile bayramlaşma yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma listesinde Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yer almadı.

SHABER3.COM

Ramazan Bayramı dolayısıyla partilerin bayram tebrikleri mesaisi yoğunlaşırken partiler görüşmeyecekleri diğer partileri öncesi günlerde açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı'nı bu bayram aramamayı tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,  Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı telefonla arayarak, Ramazan Bayramını kutladı.

Ancak Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve MHP'den kimseyle görüşmemeyi tercih etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan ilk: Erdoğan ve Bahçeli ile bayramlaşma... Sonraki Haber >>

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:02