Kılıçdaroğlu'ndan ilk: Erdoğan ve Bahçeli ile bayramlaşma yok

Ramazan Bayramı dolayısıyla partilerin bayram tebrikleri mesaisi yoğunlaşırken partiler görüşmeyecekleri diğer partileri öncesi günlerde açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı'nı bu bayram aramamayı tercih etti.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı telefonla arayarak, Ramazan Bayramını kutladı.





Ancak Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve MHP'den kimseyle görüşmemeyi tercih etti.



