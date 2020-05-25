Yunanistan'la bu kez Meriç Nehri'nde bayrak krizi

İki ülke arasında doğal sınır oluşturan Meriç nehrindeki Ferre Kupürü bölgesinde Türk askerlerinin çadır kurup bayrak astığını iddia eden Atina yönetimi, "sınırların işgal edildiğini" ileri sürerek Türkiye'ye nota verdi. Olay Yunan basınında da geniş yer buldu.







Euronews'te yer alan habere göre Ankara yönetimi de Atina'nın bu bölgede tel çit inşa edeceğini duyurmasının ardından bir nota vererek "kara hududunun ihlal edilmemesini" istediğini belirtti.





191 kilometre uzunluğa sahip Meriç Nehri, sığınma başvurusu yapmak isteyenlerin Avrupa’ya ulaşmak için kullandığı yasa dışı rotalardan biri. Kışın nehir sularının bastığı, yazınsa bataklığa dönüşen Ferre Kupürü de bu geçişlerde sıklıkla kullanılıyor.

Grafik: Daily mail



Geçişleri önlemek için Yunanistan 15 Nisan'da bölgede tel örgü çalışmalarına başlayacağı konusunda Türkiye'yi bilgilendirdi. "Sınırlarımızda bir oldu-bittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasında bulunan Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Türkiye'nin 11 Mayıs'ta kara hududunun ihlal edilmemesi için Yunanistan'a bir nota verdiğini ve inşaat alanının koordinatlarını paylaşması ve sınır komisyonunun toplanmasının talep ettiğini açıkladı.







Tüm bu girişimlere rağmen 13 Mayıs'ta Yunanistan'ın arazi tesviye çalışmalarına başladığını belirten sözcü, "Ahdi kara hududumuzu ihlal edilmiştir. Bu ihlal ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir" açıklamasında bulundu.





Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: "Sadece onlarca metrelik alan"





Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Ankara'ya bölgedeki Türk askerlerinin çekilmesi için nota gönderildiğini fakat Ankara'nın bu çağrıyı yanıtsız bıraktığını açıkladı.





20 Mayıs'ta ERT'ye konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Umarım (Türkiye ile) bir uzlaşıya varırız. Sınır sorunu nehrin yatağının değişmesinden dolayı yaşanıyor. İki müttefik arasında tansiyonun yükseltilmesini istemiyorum. Normalde bu tür sorunlar gazetelerde bir satır bile yazılmadan çözülüyor. Bu sorunların hepsi bir komisyon kurularak çözülebilir. Bahsi geçen alan sadece onlarca metreden ibaret."





Şubat ayı sonunda İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırı sonrasında Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin durdurulmayacağını açıklamıştı.





Yunanistan ise göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale ederken, Midilli Adası açıklarında devrilen göçmen teknesinde bir çocuk hayatını kaybetmişti.