Samanyolu Haber /Dünya / 22 bin kişinin salgında öldüğü Brezilya'da Başkan'a tepki: Katil diye bağırdılar /25 Mayıs 2020 10:43

22 bin kişinin salgında öldüğü Brezilya'da Başkan'a tepki: Katil diye bağırdılar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin 22 bini aştığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almak için sokağa çıktığında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir protestocu Bolsonaro'ya "Katil!" diye bağırırken, bir diğer vatandaş ise "İşini düzgün yap!" diyerek tepki gösterdi.

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Covid-19 salgınına karşı kayıtsızlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, dün akşam yiyecek almaya çıktığı sırada vatandaşlardan tepki gördü. Destekçileri, yemek almaya çıkan başkana "Kahraman" diye seslense de ülkede salgının durumu ağırlaşırken harekete geçmeyen Bolsonaro'yu protesto edenler de bulunuyordu. 

T24'de yer alan habere göre protestocular Bolsonaro'ya "Katil", "İşini düzgün yap" ifadeleriyle bağırdı. 

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Brezilya'da toplam vaka sayısı 352 bin 523 oldu.
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