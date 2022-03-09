Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs: 143 kişi daha hayatını kaybetti /09 Mart 2022 21:06

Koronavirüs: 143 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 143 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, yeni vaka sayısının 33 bin 243 olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

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9 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 33 bin 243 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 366 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 822 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 97 bin 881’e yükseldi. 
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