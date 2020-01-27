Koronavirüs ABD'de mi geliştirildi?

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs yayılmaya devam ettikçe, bu gizemli salgına dair özellikle sosyal medyada farklı iddialar gündeme geliyor.





O iddialardan biri virüsün 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) laboratuvar ortamında geliştirildiği yönünde.





Çinli yetkililer virüsün Wuhan şehrinde ortaya çıktığını belirtiyor.





"SALGINI BAŞLATIP AŞI SATMAK İSTİYORLAR!"





Sosyal medya kullanıcıları üzerinde resmi kayıt numarası olan bir belge paylaşıyor. İddialara göre, 2003'te geliştirilen ve patenti alınan virüs, 2020'de yok olacak. Bundan dolayı virüs yok olmadan önce salgın başlatıp aşı satışı hedefleniyor.





Ancak belge üzerindeki patent numarasına bakıldığında söz konusu kaydın bugün Çin'de görülen 2019-nCoV virüsüne değil, 2002-2003 yılları arasında yine Çin'de etkili olan SARS-CoV virüsüne ait olduğu görülüyor.





Şiddetli akut solunum yolu sendromu (Severe acute respiratory syndrome-SARS) hastalığına yol açan başka bir koronavirüsle ilgili biyolojik çalışmalara ait kayıtlı doküman bugün görülen 2019-nCoV virüsüne ait bir belge gibi sunuluyor.





KORONAVİRÜS TEK BİR VİRÜS DEĞİL







İddia sahiplerinin sandığının aksine koronavirüs kavramı tek bir virüsü ifade etmiyor.





Kavram aynı tip birçok virüs için kullanılan jenerik bir isim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsler, basit bir soğuk algınlığından SARS'a kadar insanlarda çok çeşitli hastalıklara sebep olabilecek birçok virüsün genel adı.





Bu virüsler ayrıca hayvanlarda da çeşitli hastalıklara neden olabiliyor.





Virüs, daha önce SARS hastalığının yanı sıra 2015'te Suudi Arabistan'da ortaya çıkan şekliyle ölümcül sonuçlar doğurmuştu.





PATENT NUMARASI TEDAVİ İLE İLGİLİ





Bir virüsle ilgili alınan patent numarası o virüsün laboratuvarda geliştirildiği anlamına gelmiyor.





Virüslere karşı aşı geliştirme aşamasında, eğer virüs izole edilebilmişse bunun için patent alınır. Bir başka ifadeyle SARS-CoV virüsüne ait söz konusu patent ABD'li bilim insanlarının virüsle başa çıkmanın yolunun bulduklarını gösteriyor.





Halihazırda 2019-nCoV virüsünün aşısının ya da herhangi bir tedavisinin bulunmadığını dikkate alındığında "aşı satmak için virüsün yok olamadan önce halka bulaştırıldığı" iddiaları da çürüyor.





ÖLDÜRMA ORANI SEZONLUK GRİP İLE AYNI





2019-nCoV virüsünün öldürme oranı şu an için yüzde 3, yani virüsün bulaştığı hastaların yüzde 3'ü hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bir kısmı 60 yaşının üzerinde.





Öldürme oranı dikkate alındığında şu an için yeni koronavirüsün sezonluk grip virüsünden daha ölümcül olduğu söylenemez.





Ancak Euronews'e konuşan uzmanlar semptomlarını göstermeden önce de bulaşan virüsün daha ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediyor.