Koronavirüs aşısı için ABD'den iyi haberler geldi

Corona virüsüyle mücadelede aşı geliştirme çalışmalarını sürdüren firmalardan Amerikan ilaç firması Moderna, süregelen çalışmanın erken aşamasında aşı adayının güvenli olduğunu ve 45 sağlıklı gönüllüde bağışıklık yanıtı oluşturduğunu bildirdi. Çalışmayla ilgili rapor New England adlı tıp dergisinde yayınlandı.



Aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken, gönüllülerin baş ağrısı, yorgunluk, üşüme, kas ağrıları veya aşı yerinde ağrı gibi hafif veya orta yan etkilerden söz ettiği belirtildi. Bu yan etkiler genellikle en yüksek dozu alanlarda görüldü.





ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün araştırmacıları, Moderna için aşıyı geliştirmeye 16 Mart'ta başlamıştı. Enstitünün direktör Dr. Anthony Fauci, sonuçları "iyi bir haber" olarak nitelendirdi.





Moderna, aşının denemelerinin ikinci safhasına Mayıs'ta başlamıştı. 3. ve son safhanın 27 Temmuz'da başlaması bekleniyor.











