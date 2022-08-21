Koronavirüs ilacının tekrar test edilmesi istendi

Koronavirüs salgının etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte salgının şiddetli dönemlerinde uygulanan aşıların durumu tartışma konusu olmaya devam ederken, bu kez de bir virüs ilacının adı gündeme taşındı.





Geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın da kullandığı ifade edilen Paxlovid adlı ilacın tekrar test edilmesinin istendiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer şirketinin Kovid-19 tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının yeniden test edilmesi talebinde bulundu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer şirketinin Kovid-19 tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının yeniden test edilmesi talebinde bulundu.

22 Temmuz’da Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden’a da 5 günlük Paxlovid ilacı tedavisi uygulanmış, ardından yapılan testler negatif gelmişti.30 Temmuz’da yapılan test sonucu yine pozitif çıkan Biden, tekrar karantinaya alınmış; bir hafta sonra Kovid-19 testleri negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos’ta karantinadan çıkmıştı.FDA, Paxlovid tedavisi uygulanan hastaların önce negatif çıkan Kovid-19 testlerinin daha sonra tekrar pozitife döndüğüne değinerek, bu nedenle ilacın yeniden test edilmesini talep etti.İngiltere, Kovid-19 semptomlarının tedavisinde kullanmak üzere Paxlovid ilacının kullanımına aralık 2021’de onay vermişti. FDA ise İngiltere’den bir hafta önce 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için Paxlovid’e kullanım onayı vermişti.