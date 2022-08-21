Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüs ilacının tekrar test edilmesi istendi /21 Ağustos 2022 19:15

Koronavirüs ilacının tekrar test edilmesi istendi

ABD'de de koroanvirüs tedasivi için kullanılan Paxlovid adlı ilacın tekrar test edilmesinin istendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgının etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte salgının şiddetli dönemlerinde uygulanan aşıların durumu tartışma konusu olmaya devam ederken, bu kez de bir virüs ilacının adı gündeme taşındı.

Geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın da kullandığı ifade edilen Paxlovid adlı ilacın tekrar test edilmesinin istendiği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer şirketinin Kovid-19 tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının yeniden test edilmesi talebinde bulundu.

22 Temmuz’da Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden’a da 5 günlük Paxlovid ilacı tedavisi uygulanmış, ardından yapılan testler negatif gelmişti.

30 Temmuz’da yapılan test sonucu yine pozitif çıkan Biden, tekrar karantinaya alınmış; bir hafta sonra Kovid-19 testleri negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos’ta karantinadan çıkmıştı.

FDA, Paxlovid tedavisi uygulanan hastaların önce negatif çıkan Kovid-19 testlerinin daha sonra tekrar pozitife döndüğüne değinerek, bu nedenle ilacın yeniden test edilmesini talep etti.

İngiltere, Kovid-19 semptomlarının tedavisinde kullanmak üzere Paxlovid ilacının kullanımına aralık 2021’de onay vermişti. FDA ise İngiltere’den bir hafta önce 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için Paxlovid’e kullanım onayı vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs ilacının tekrar test edilmesi istendi Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:32