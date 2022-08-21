Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye doğalgaz bulduktan sonra faturalara 10 kez zam geldi /21 Ağustos 2022 19:36

Türkiye doğalgaz bulduktan sonra faturalara 10 kez zam geldi

Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj kuyularında kullanılabilir kalitede doğalgaz bulduğunun açıklanmasının ardından geçen süre içinde faturalara tam 10 kez zam yapıldığı ifade edildi.

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Karadeniz'de yapılan doğalgaz sondaj çalışmaları sonrasında kullanılabilir kalitede doğalgaz bulduğu açıklanmıştı.

Bu gazın önümüzdeki yıl kullanıma sokulması için çalışmalar sürerken, gazın devreye girmesiyle faturalarda da gözle görülür bir rahatlama olacağı ifade ediliyor.

Ancak söz konusu bu duyurunun ardından şimdiye kadar geçen zaman dilimi içinde faturalara tam 10 kez zam yapıldığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının faturaların düşeceği ve ekonomiyi güçlendireceği vaadiyle 20 Ağustos 2020’de duyurduğu doğal gaz müjdesinin 2. yıldönümünde doğal gaz faturalarının hem vatandaş hem de sanayici için kabusa dönüştüğünü söyledi. CHP’li Akın, “Konut tarifesine yapılan 10 zamla faturalar 2,5 kattan fazla arttı. Sanayi tarifesine yapılan 14 zamla artış neredeyse 7,5 kat olurken, bu durum da üretimde maliyet artışıyla enflasyonu uçuşa geçirdi” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos 2020 tarihinde duyurduğu Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesinin ardından geçen 2 yılda art arda gelen zamlar vatandaşın indirim beklentisini adeta kabusa dönüştürdü. İktidar temsilcilerinin Karadeniz doğal gazının ekonomik olacağını söylemesine karşın müjde duyurusunun üzerinden geçen 2 yılda doğal gaz tarifelerine zam üstene zam yapıldı.

Konut, sanayi ve elektrik üretim tarifesine yapılan zamlar hem vatandaşın hem de sanayicinin belini büktü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; doğal gaz rezervi müjdesinin verilmesinin ardından konut, sanayi ve elektrik üretim tarifelerine gelen zamları derledi.

Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

KONUT TARİFESİ 10 ZAMLA YÜZDE 160 ARTTI

Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu müjdesinin verildiği 20 Ağustos 2020 tarihinin 2. yıldönümünde konut tarifesi tam 10 kez zamlandı. Konut tarifesi 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 yılı içinde ise 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 oranında artış yapılırken, son olarak 1 Haziran’da yüzde 30 oranında bir zam daha yapıldı. Müjdeden sonra konut tarifesine gelen zamların toplamı yüzde 160 oldu. Başka bir deyişle faturalar 2,6 kat arttı.
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