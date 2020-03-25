Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs ile savaşan İspanya NATO'dan tıbbi destek istedi /25 Mart 2020 19:27

Koronavirüs ile savaşan İspanya NATO'dan tıbbi destek istedi

Avrupa'da İtalya'dan sonra en ağır Koronavirüs tablosunun yaşandığı İspanya'nın tıbbi malzeme desteği için NATO'yu göreve çağırdığı ifade edildi.

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Vaka sayısının 50 bine yaklaştığı, ölü sayısının ise 3 bini geçtiği İspanya, NATO'dan koronavirüse karşı tıbbi malzeme desteği istedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İspanya'da koronavirüs salgını hızla yayılırken, NATO'dan tıbbi malzeme yardımı talep edildi. 

El Pais gazetesi, İspanyol hükümetinin ameliyat maskesi, eldiven, ameliyat önlüğü, solunum cihazları, termometre ve 500 bin test kiti talebinde bulundu.

İTALYA'DAN SONRA EN ÇOK ÖLÜM İSPANYA'DA

İspanya İtalya’dan sonra koronavirüsten yaşamını yitiren hasta sayısında ikinci ülke oldu. Son bir günde 738 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği İspanya’da toplam ölü sayısı 3 bin 434’e çıktı. İspanya’daki vaka sayısı ise 47 bin 610 olarak açıklandı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin’de şimdiye dek hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 3 nin 285 olurken, en çok ölüm ise İtalya’da gerçekleşti. İtalya’da bugüne dek 6 bin 820 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
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