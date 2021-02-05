Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı toplamda 2 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 300 bini aştı.





Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 300 bin 771'e ulaştı.





Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 467 bin 552 ile ABD'de kaydedildi.





Can kayıplarında ABD'yi 229 bin 97 ile Brezilya, 162 bin 922 ile Meksika, 154 bin 954 ile Hindistan, 111 bin 264 ile İngiltere, 90 bin 618 ile İtalya, 77 bin 952 ile Fransa, 75 bin 732 ile Rusya, 61 bin 386 ile İspanya, 61 bin 131 ile Almanya, 58 bin 336 ile İran, 55 bin 131 ile Kolombiya ve 48 bin 700 ile Arjantin izledi.