Koronavirüs testleri pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in danışmanı da Koronavirüs pozitif çıktı.





Trump, Covid-19 testi pozitif çıkan askeri yaveri ile henüz Koronavirüs belirtileri göstermeden önce Salı günü Oval Ofis'te bir arada olduğunu söyledi.





Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis ABD başkanlarının resmi makamı olarak biliniyor.





Beyaz Saray, Çarşamba günü yaverin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.





Fox News'a konuşan Trump, yaverin "kendisiyle aynı odada olduğunu" belirtti ancak bulaşma riskini ciddiye almayan ifadeler kullanarak bu kişiyle fazla kişisel kontağı olmadığını söyledi.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptırdığı testlerin negatif çıktığı, bundan sonra her ikisine de günlük testler yapılacağı kaydedildi.