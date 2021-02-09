Samanyolu Haber /Dünya / Kosova’da corona aşısı belirsizliğini koruyor /09 Şubat 2021 19:41

Kosova’da corona aşısı belirsizliğini koruyor

Corona virüsü (Covid-19) aşısını tedarik edemeyen 3 Balkan ülkesinden biri olan Kosova’da aşıların geleceği tarihin henüz belli olmadığı belirtildi.

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İlk aşıların Şubat ayı içerisinde gelmesi beklenen Kosova'da aşılama eylem planı henüz netleştirilmedi. Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj ilk olarak aşılar için Pfizer- BioNTech ile anlaşıldığını açıklamıştı. Ancak, Pfizer-BioNTech ile anlaşmanın henüz imzalanmadığını iddia edilince, aşıların hangi şirketten geleceği muamma konusu oldu. Kosova Sağlık Bakanlığı son olarak, ilk aşıların Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında AstraZenaca'dan geleceğini belirtti.

Aşılama eylem planı henüz tam olarak açıklanmazken, ülkenin Başbakanı Avdullah Hoti, ilk olarak riskli kategoride bulunan 65 yaş üstü kişiler ile sağlık çalışanlarının aşılanacağını açıkladı. Kosova'da, aşı olan kişilere, aşı pasaportunun verilmesi bekleniyor.

AŞILAR YILIN İKİNCİ YARISINDA GELECEK

Avrupa Birliğinin (AB) Kosova Ofisi Şefi ve aynı zamanda AB'nin Özel Temsilcisi Thomas Szunyog, küresel aşı tedariki için kurulan COVAX girişimi tarafından Kosova'ya gönderilecek Covid-19 aşılarının yılın ikinci yarısından önce gelmesinin beklenmediğini söyledi.

Szunyog, “Hem Kosova hükümeti hem de AB, aşıları mümkün olan en kısa sürede sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Örneğin, ‘COVAX Kosova' adlı program aracılığıyla nüfusun yüzde 20'si için ücretsiz aşı sağlanacak. Kosova prosedürleri gerektiği gibi izledi, ancak yüksek talep nedeniyle COVAX'tan tam aşı tedarikinin yılın ikinci yarısından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. AB, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yönetilen küresel bir araç olan COVAX programının en büyük bağışçısıdır. Ayrıca AB, bu araçlar aracılığıyla bölgeye daha hızlı tedarik sağlamayı amaçlamaktadır” dedi. 
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