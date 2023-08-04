Samanyolu Haber /Dünya / Kosta Rika’da dehşet olay: Timsah nehre atlayan futbolcuyu öldürdü /04 Ağustos 2023 00:06

Kosta Rika’da dehşet olay: Timsah nehre atlayan futbolcuyu öldürdü

Deportivo Rio Canas ekibi oyuncularından Jesus Alberto Lopez Ortiz, Kosta Rika’nın kuzeybatısındaki Santa Cruz’da bir timsahın saldırısına uğradıktan sonra öldü.

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Polis yetkilileri, Canas Nehri’ne atlayan Ortiz’i timsahın suyun içine çektiğini ve timsahın uyguladığı baskı nedeniyle futbolcunun hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

29 yaşındaki futbolcunun uğradığı ölümcül timsah saldırısına tanık olanlar ‘Chucho’ lakaplı futbolcunun köprüden Canas Nehri’ne atladığını anlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yerel Polis Marcelino Hernandez “Bölgedekiler bize genç adamın fiziksel egzersizler yaptıktan sonra köprüden nehre atladığını anlattı” diye konuştu.

Yetkililer suya atlayan ‘Chucho’nun timsah tarafından nehrin dibine sürüklendiğini bildirdi.

Polis, talihsiz futbolcunun cesedini kurtarabilmek için timsahı öldürmek zorunda kaldı.

Deportivo Rio Canas kulübü de ölüm haberini doğruladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Futbolcumuz Jesus Lopez Ortiz’in ölümünü terin bir acıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Huzur içinde yat ‘Chucho’. Tüm ailesinin acısını paylaşıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın” denildi.
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