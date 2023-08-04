Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa’da kent merkezine ilerleyen Emrah Keklik yönetimindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, önünde giden Halit Yıldız idaresindeki 63 K 7791 plakalı TIR’a arkadan çarptı.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



TIR’ın dorsesinin altına giren ve demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Keklik ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar, hayatını kaybetti.



Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yıldız’ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.