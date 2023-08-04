Samanyolu Haber /Spor / Aboubakar: Buraya işimizi yapmaya geldik /04 Ağustos 2023 00:42

Aboubakar: Buraya işimizi yapmaya geldik

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Vincent Aboubakar, Tirana galibiyetinin ardından konuştu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Tirana’yı 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükselen Beşiktaş’ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kamerunlu oyuncu, “İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık. Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek” dedi.

Attığı şık golü de yorumlayan Aboubakar, “Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti. Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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