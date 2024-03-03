Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet ailesinde şüpheli ölüm: Yanında silah bulundu /03 Mart 2024 11:54

Kraliyet ailesinde şüpheli ölüm: Yanında silah bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin damadı Thomas Kingston'ın ölüm nedeni belli oldu. Adli tıp mahkemesi, Kingston'ın yanında bir silah bulunduğunu açıkladı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Leydi Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston'ın evinde ölü bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer yaptığı soruşturmada Kingston'ın ölüm nedenini açıkladı. 

Kingston'ın "travmatik bir kafa yarası" nedeniyle öldüğü ve cesedinin yanında bir silah bulunduğu açıklandı. 

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kent Prensi Michael'ın damadı ve kızı Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston'ın 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Konuya ilişkin saraydan yapılan açıklamada "Thomas Kingston'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan biriydi" denilmiş ve başka bir açıklama yapılmamıştı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken adli birimlerden yeni açıklama geldi.

Independent'ta yer alan habere göre kıdemli adli tabip Katy Skerrett, Gloucestershire Adli Tıp Mahkemesi'nde soruşturmayı açarken, 45 yaşındaki Kingston'ın Pazar günü anne ve babasıyla birlikte öğle yemeğini evinde yediğini söyledi.

Skerrett, öğle yemeğinden sonra babası köpekleri gezdirmek için Kingston'ın dışarı çıktığını ama döndüğünde evde bulunamadığını ifade etti. İfadelere göre yaklaşık 30 dakika sonra annesi Kingston'ı aramaya gitti, babası ise hiçbir yanıt alamayınca kilitli ek binaya girdi.

Annesi, Kingston'ı başından ağır yaralanmış şekilde buldu. Olay yerinde de bir silah vardı. Ancak polis, Kingston'ın ölümünün şüpheli olmadığını düşünüyor. 
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