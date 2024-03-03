Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı /03 Mart 2024 11:59

AKP'li Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı

AKP'li Metin Külünk, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi ve göçmenlerin evlerine gönderilmesi çağrısında bulundu. Külünk'ün çıkışına göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Zafer Partisi'nden ise "tebrik" geldi.

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İktidarın çeşitli fonlar karşılığında Avrupa Birliği ile yaptığı ve göçmen politikasının temelini oluşturan 'Geri Kabul Anlaşması', yürürlüğe girişinin 8. yılında AKP içinde de tepki görmeye başladı.

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu. 

Külünk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şöyle yazdı:
"Sosyolojik depremin önemli fay hatlarından birisi de Suriyeli göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir.

Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir. Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir

Suriyeli kardeşlerimizin Avrupa’ya geçişlerini engelleyecek her adımdan vazgeçmeliyiz.

Suriye’de dökülen kanda emperyalizmin eli vardır ve de hem kanı döktüren olacak hem de risk üstlenmeyecek 

Türkiye Avrupa Birliği’nin göç karakolu değildir .

Gazze’de gördüğümüz emperyalizmin iğrenç yüzünü Avrupa’nın orta yerinde de görüyoruz.

O halde hayatlarını Avrupa’da devam ettirmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin önünü neden kesiyoruz?

Farkındayız, varoldukları topraklara yabancı yetiştirildikleri Avrupa düşüncesine ruhlarını teslim etmişler, hayatın bütün alanlarında çoklar.

Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın."
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