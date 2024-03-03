Dikkat çeken kulis: Akşener önemli bir AKP'liyle görüştü

14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye’de siyasi pozisyonlar yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa / Millet İttifakı olarak giren partiler, seçimlerden sonra yollarına kendi başlarına ilerleyeceklerini ilan etti.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaktaki ortağı CHP’ye ağır eleştiriler yönelterek yollarına “hür ve bağımsız gideceklerini” söyledi. Akşener’in ve bazı İYİ Partili kurmayların açıklamaları, muhalefette konumlanmış partinin “AKP’ye yanaştığı” yorumlarına neden oldu.





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“SEÇMEN ERDOĞAN’I TERCİH EDİYORSA KARŞISINA NEDEN ADAY OLARAK ÇIKIYORSUNUZ?”

Ankara’nın deneyimli gazetecisi Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da kaleme aldığı "’Ve Akşener Saray'a dilekçeyi verdi" başlıklı yazısında, Akşener’in yeni oluşturduğu siyasi hattına dair bilgiler verdi.





Akşener’in açıklamalarını değerlendiren Bozkurt, “Son olarak vatandaşların sorusu üzerine millet ittifakını kendilerinin doğru bulduğunu ama seçmenin yanlış bularak oy vermediğini söyledi. Seçmenin tercihi üzerinden doğruyu yanlışı tespit etmeye çalışan bir siyaset gerçekten çok sıkıntılıdır. Seçmen Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih ediyorsa karşısına neden aday olarak çıkıyor ya da bir adayı çıkartıyorsunuz? Yerel seçimlerde neden her seçim bölgesinde adayınız var? Seçmen sizi tercih etmiyor ise partiyi kapatacak mısınız?” sorularını yöneltti.





AKŞENER’DEN AKP’LİYE: PARLAMENTER SİSTEM GÜNDEMDEN DÜŞMÜŞTÜR. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ KALICI HALE GELMİŞTİR



Akşener’in önemli bir AKP’liyle yaptığı görüşmeyi de aktaran deneyimli gazeteci Bozkurt, şunları kaydetti:





“Akşener, seçmenle diyaloğunun benzerini parlamenter sistem üzerinden, yakın çalışma arkadaşlarıyla da yapmış. Buradan aldığı onayla Erdoğan’a mutlak iletileceğini bildiği önemli bir AKP’liye de özel bir görüşmede bu görüşünü aktarmış:





‘Seçmen onaylamadı parlamenter sistem gündemden düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı sistemi kalıcı hale gelmiştir.’





Bu, cumhurbaşkanlığı sisteminde, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de onay vermesiyle bazı değişiklikler yapılması halinde, İYİ Parti’nin pozisyonunu değiştireceğinin de ilanıdır. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'yla kurulma olasılığı bulunan iş birliği için de bir dilekçedir. Çünkü yerel seçimlerden sonra en büyük fırtına CHP’nin ardından İYİ Parti’de kopacaktır. Akşener bir kaptan olarak gemisinin başında kalmak istiyorsa gemiyi güvenli bir limana, sağ siyasetin hoşuna gidecek olan iktidarın yanına çekmek zorunda kalabilir. Bahçeli İYİ Parti ile yaşanan ayrışmadan sonra tam da bunu yaparak hem kaptanlığını hem de gemiyi batmaktan kurtardı. Yani sonuç almış bir modeldir bu.”